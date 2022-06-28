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США ввели запрет на импорт золота из России

Максим Крюков
17:39 28.06.2022
Распоряжение Минфина вступает в силу в момент публикации.
США ввели запрет на импорт золота из России
© Фото: Gennadii Khameliyanin, RussianLook, globallookpress
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Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт золота из России. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», - следует из документа, который был опубликован на сайте ведомства.

В Минфине США также отметили, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами Российской Федерации на момент вступления в силу данного распоряжения. 

Сегодня стало известно, что страны G7 планируют добиться сокращения доходов России, в том числе и за счет ограничения продажи золота. Главы государств «Большой семерки» заявили о решимости изучать новые пути для изоляции России. В конечном итоге они хотят отрезать РФ от участия в мировых рынках.

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