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МО РФ: украинские националисты оборудовали огневые точки в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева и Краматорска

21:34 06.06.2022
Также в здании больницы населенного пункта Угроеды украинские боевики оборудовали опорный пункт и разместили на ее территории РСЗО и артиллерийские орудия.
МО РФ: украинские националисты оборудовали огневые точки в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева и Краматорска
© Фото: Diego Herrera Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в корпусах дорожной клинической больницы, городской больницы № 25, эндокринологической клиники Института эндокринной патологии и детской поликлиники № 23 в Харькове украинскими военными и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов. Вместе с тем персонал и пациенты этих лечебных учреждений насильно удерживаются под предлогом обеспечения их безопасности.

«В Николаеве в зданиях медицинского центра (ул. Пограничная) и больницы (ул. Флотская) боевиками батальонов территориальной обороны оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО», - отметил Мизинцев на брифинге.

Кроме того, в городе Краматорске ДНР боевики подразделений ВСУ в здании больницы №2 оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, при этом они заминировали подходы к медучреждению. Также в здании больницы населенного пункта Угроеды украинские боевики оборудовали опорный пункт и разместили на ее территории РСЗО и артиллерийские орудия.

«Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения», - добавил начальник НЦУО РФ.

Напомним, корреспондент «Звезды» показал, как саперы избавляют освобожденные территории в ЛНР от мин ВСУ. Саперы обозначают обнаружение взрывоопасного предмета рукой, поднятой вверх. Командир группы разминирования по уже проверенному проходу направляется к месту обнаружения, чтобы идентифицировать находку и определить, на сколько безопасно ее извлекать.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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