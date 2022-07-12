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Российский экипаж на МКС перестанет работать с европейским манипулятором ERA

Сергей Лебедев
23:42 12.07.2022
Такое решение принято в ответ на уведомление Европейского космического агентства о прекращении сотрудничества по ExoMars.
Российский экипаж на МКС перестанет работать с европейским манипулятором ERA
© Фото: ESA, Global Look Press
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Российский экипаж на Международной космической станции прекратит работать с европейским манипулятором ERA, который установлен на модуле «Наука». Такое решение принято в ответ на уведомление Европейского космического агентства о прекращении сотрудничества по ExoMars. Об во вторник сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», - написал в своем Telegram-канале руководитель государственной корпорации.

Кроме того, Дмитрий Рогозин порекомендовал главе ЕКА Йозефу Ашбахеру и главе европейской дипломатии Жозефу Боррелю отправиться в космос. По его словам, это шанс «сделать хоть что-то полезное» в жизни.

Напомним, сегодня в Европейском космическом агентстве (ЕКА) заявили, что прекращают ранее приостановленное сотрудничество с Роскосмосом по программе ExoMars. В начале лета стороны возвращались к теме сотрудничества по программе изучения Марса.

Об этом заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он даже допускал, что миссия может быть реализована в ближайшие несколько лет.

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