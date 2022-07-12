Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars

В июне стороны возвращались к теме сотрудничества по европейской программе изучения Марса.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает ранее приостановленное сотрудничество с Роскосмосом по программе ExoMars. Об этом сообщил глава агентства Йозеф Ашбахер.

«Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с Роскосмосом по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars», - объяснил он в Twitter.

В начале лета стороны возвращались к теме сотрудничества по европейской программе изучения Марса. Об этом заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он допускал, что миссия может быть реализована в ближайшие несколько лет.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и США начали обсуждать вопрос возобновления перекрестных пилотируемых полетов на МКС.

Кроме этого, он напомнил, что на данный момент в США проходит подготовку единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Она может стать первой россиянкой на американском корабле Crew Dragon.