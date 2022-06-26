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За мужество и отвагу: росгвардейцам-участникам СВО вручили госнаграды в Ленинградской области

23:41 26.06.2022
Во время выполнения боевых задач они предотвращали нападения на войсковые и гумколонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения госнаград росгвардейцам, которые отличились в ходе проведения спецоперации на Украине.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили шестерых росгвардейцев.

В ходе выполнения боевых задач они предотвращали нападения на войсковые и гумколонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных нацформирований. Награды отличившимся росгвардейцам вручил начальник штаба Северо-Западного округа (ЗВО) Росгвардии генерал-лейтенант Андрей Пешаков.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ получили госнаграды за проявленное мужество во время СВО. Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, а также «За отвагу», «Суворова» и «Жукова» личному составу подразделений Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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