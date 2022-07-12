МО РФ: СБУ планируют отснять три постановочных репортажа в Одессе для обвинения России

Как отметили в военном ведомстве, в роли «диверсантов» выступят боевики теробороны.

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В Минобороны России заявили, что СБУ планируют отснять три постановочных репортажа в Одессе о якобы высокой эффективности работы по выявлению «российских диверсионных групп».

«В роли "диверсантов" выступят боевики территориальной обороны. Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных СМИ», - отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее в МО сообщили, что украинские националисты планируют взорвать мосты через Северский Донец в ДНР и обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.