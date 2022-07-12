МО РФ: националисты планируют взорвать мосты через Северский Донец и обвинить Россию

В ведомстве также сообщили, что в Бахмуте боевики теробороны оборудовали огневые позиции.

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В Минобороны России заявили, что украинские националисты планируют взорвать мосты через Северский Донец в ДНР и обвинить в этом Россию.

«В Николаевке украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме этого, он сообщил, что в Бахмуте боевики теробороны оборудовали огневые позиции. Однако местным жителям было запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Ранее сообщалось, что националисты готовят провокацию в Славянске с гибелью мирных жителей. По его словам, в здании профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.