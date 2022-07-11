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МО РФ: ВСУ готовят провокацию в Славянске с гибелью мирных жителей

21:35 11.07.2022
По словам Михаила Мизинцева, в здании местного профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются люди.
МО РФ: ВСУ готовят провокацию в Славянске с гибелью мирных жителей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Минобороны России заявили, что украинские националисты готовят провокацию в Славянске с гибелью мирных жителей.

«В Славянске украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», - отметил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, с этой целью в здании профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители. Мизинцев отметил, что здание заминировано и боевики планируют его взорвать в ходе нанесения ВС РФ ударов по военным объектам в городе.

Ранее сообщалось, что украинские националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества. Уточнялось, что по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов были выставлены огневые и снайперские точки. 

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.

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