Армия Армия Армия

МО РФ: украинские националисты нанесли удар с беспилотников рядом с Запорожской АЭС

21:35 12.07.2022
Это уже не первая провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, заявил начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев.
МО РФ: украинские националисты нанесли удар с беспилотников рядом с Запорожской АЭС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Украинские националисты нанесли с беспилотников удар двумя 120-мм минами по зданиям в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС», - сообщил он.

Мизинцев подчеркнул, что это уже не первая провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами. В Минобороны России призвали страны мирового сообщества, ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев, чтобы не допустить подобных провокаций впредь.

Ранее о сбросе беспилотников рядом с АЭС заявили в военно-гражданской администрации Энергодара. В результате были повреждены кровля и остекление зданий.

Материал подготовила Анна Касаткина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:21 В стране и мире
ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке
20:41 В стране и мире
Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars
17:50 В стране и мире
Назначение Мантурова на пост вице-премьера обсудят на внеочередном заседании Госдумы
19:36 Армия
Видео
Руководство МО РФ провело встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы
17:33 В стране и мире
Видео
Выживший после украинского обстрела житель Новой Каховки описал момент удара артиллерии
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.