Это уже не первая провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, заявил начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев.

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Украинские националисты нанесли с беспилотников удар двумя 120-мм минами по зданиям в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС», - сообщил он.

Мизинцев подчеркнул, что это уже не первая провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами. В Минобороны России призвали страны мирового сообщества, ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев, чтобы не допустить подобных провокаций впредь.

Ранее о сбросе беспилотников рядом с АЭС заявили в военно-гражданской администрации Энергодара. В результате были повреждены кровля и остекление зданий.

Материал подготовила Анна Касаткина.