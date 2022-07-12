Правительство Джонсона может заблокировать голосование по вотуму недоверия

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Консервативное британское правительство не позволило лейбористам провести вотум недоверия кабинету министров. Оппозиция заявила о планах проголосовать по вотуму в среду. Однако Даунинг-стрит отказался выделить лейбористам время на дебаты в Палате общин. Представитель правительства назвал предложение оппозиционной партии тратой парламентского времени.

Глава лейбористов Кир Стармер планирует вынести вотум недоверия не только кабинету министров, но и премьер-министру. Он заявил, что нельзя позволять Борису Джонсону оставаться в должности ещё несколько недель. По словам представителей кабмина, предложению оппозиции не будет дан ход, пока она не исключит пункт о недоверии премьер-министру. В правительстве считают, что в свете отставки Джонсона голосовать о недоверии ему излишне.

«Это совершенно беспрецедентно. И снова тори меняют правила, чтобы защитить своих хитрых товарищей. Все кандидаты в лидеры от тори должны осудить это вопиющее злоупотребление властью для защиты дискредитированного премьер-министра», - сообщает издание Mirror со ссылкой на собственные источники в лейбористской партии.

Об отставке премьер-министра Великобритании стало известно 7 июня. Борис Джонсон пообещал, что продолжит исполнять рабочие обязанности до осени, после чего будет назначен новый глава правительства.