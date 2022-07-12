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ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке

Виктория Ивашечкина
20:21 12.07.2022
В результате обстрела повреждения получили здания, ворота и автомобиль.
ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины - прим. ред.) атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки», - сказано в публикации в Telegram-канале штаба. 

Также в сообщении говорится, что при обстреле учреждения по улице Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 июля, ВСУ обстреляли Кировский, Киевский и Калининский районы Донецка. По Кировскому району было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В результате ударов были повреждены жилые дома, кроме того, произошел пожар площадью 35 кв. м на авторынке.

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