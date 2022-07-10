ВСУ обстреляли три района Донецка снарядами «натовского» калибра

В результате ударов были повреждены жилые дома. О пострадавших информации пока нет.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский, Киевский и Калининский районы Донецка. По Кировскому району было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - следует из сообщения, которое было опубликовано в Telegram-канале представительства.

В результате артиллерийских ударов по Киевскому и Калининскому районам были повреждены жилые дома, кроме того, произошел пожар площадью 35 кв. м на авторынке. О пострадавших пока не сообщается.

Сегодня также стало известно, что украинские войска обстреляли Шахтерский район, в котором находились активисты-волонтеры «Молодой Республики». В результате обстрелов погибли три человека, 11 числятся ранеными. Кроме того, еще четыре человека пропали без вести, ведутся поисковые работы.