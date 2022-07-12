Из первых уст: что иностранные журналисты увидели в ходе пресс-тура в Северодонецке

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Выгоревшие дотла многоэтажки, зияющие дыры от снарядов и целые подъезды, обрушенные танковыми выстрелами. Так сейчас выглядят окраины Северодонецка. Министерство обороны России совместно с Народной милицией организовали пресс-тур для иностранных журналистов по освобожденным городам ЛНР.

Зарубежные СМИ впервые работают в освобожденном Северодонецке. И могут своими глазами увидеть разрушения в городе. Также у наших коллег есть возможность пообщаться с местными жителями и услышать из первых уст то, что здесь происходило на самом деле.

Даринка Петрович представляет сербский телеканал «АТВ». Разрушенный Северодонецк напомнил ей события 23-х летней давности в ее стране. А вот немецкие журналисты все, как один, получили от своих редакций указание не общаться с российскими коллегами. Единственный немец, который не боится высказывать свое мнение, Томас Репер. Последние несколько лет он живет в России и представляет интернет-портал «Anti Spiegel».

Следующая точка на маршруте - Лисичанск. Город освобожден всего неделю назад. Здесь представителям зарубежных СМИ демонстрируют трофейную технику и вооружение западного образца. Американский блогер Ждон Марк Дуган признается, что поражен тем, как используется поставляемое США оружие.

Интерес к альтернативной точке зрения в мире растет, это видно по количеству заявок, которых с каждым разом становится все больше. Соня ван дэн Энде приезжает в Донбасс не в первый раз. И каждый раз, по ее словам, предстающая перед глазами картина все страшнее. Журналистка считает, что из этого следует сделать лишь один вывод.

Министерство обороны и руководство народной республики в очередной раз продемонстрировали беспрецедентную открытость. Как на этот жест доброй воли отреагируют иностранные СМИ - будет ясно в ближайшее время, когда в эфире появятся их материалы.

В конце июня французский телеканал France 24 опубликовал репортаж об отношении жителей Лисичанска к обстрелам ВСУ.

Журналисты хотели показать, как украинские волонтеры помогают местным жителям эвакуироваться из города. При этом, иностранные корреспонденты, пообщавшись с местным населением, выяснили, что люди придерживаются пророссийских взглядов.

Так, жители Лисичанска рассказали, что бойцы ВСУ дали людям два дня на то, чтобы эвакуироваться. Это вызвало возмущение среди людей, многие отказались покидать свои дома.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев, Николай Баранов.