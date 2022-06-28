Французский телеканал показал сюжет про отношение жителей Лисичанска к ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", FRANCE 24 English, YouTube © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Французский телеканал France 24 опубликовал репортаж об отношении жителей Лисичанска к обстрелам ВСУ.

Журналисты хотели показать, как украинские волонтеры помогают местным жителям эвакуироваться из города. При этом, корреспонденты, пообщавшись с местным населением, выяснили, что люди придерживаются пророссийских взглядов.

Так, жители Лисичанска рассказали, что бойцы ВСУ дали людям два дня на то, чтобы эвакуироваться. Это вызвало возмущение среди людей, многие отказались покидать свои дома. Более того, жители открыто обвинили украинских военных в обстрелах городских кварталов. Из сюжета следует, что уехать из Лисичанска на подконтрольную Киеву территорию в день съемки согласились лишь с десяток человек.

Накануне в Минобороны России заявили об уничтожении под Лисичанском группы иностранных наемников, причастной к пыткам российских военнослужащих. Как уточнили в военном ведомстве, 26 июня в боях, кипевших в трех километрах от Лисичанского НПЗ, российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников. Их общая численность составила 14 человек.