В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Народный Совет республики ранее постановил упразднить пункт Уголовно-исполнительного кодекса о введении в действие исполнения наказания в виде смертной казни с 1 января 2025 года.

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) подписал закон о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, отменяющих мораторий на смертную казнь. Документ опубликован на сайте Народного Совета республики.

Народный Совет ранее постановил упразднить пункт Уголовно-исполнительного кодекса о введении в действие исполнении наказания в виде смертной казни с 1 января 2025 года. Отмечалось, что возможность практического применения смертной казни будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений, в особенности преступлений против мира и безопасности человечества.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима. Все трое были признаны виновными в наемничестве, действиях, направленных на насильственный захват власти в республике и других преступлениях.