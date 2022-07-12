В стране и мире В Горловке показали последствия удара ВСУ по детскому саду Анна Назайкина По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили сегодня по поселку Шахты им. Румянцева в Горловке восемь снарядов калибром 152 мм. © Фото: Telegram, Prikhodko1970 Читайте нас на: Украинские националисты нанесли удар по детскому саду в Горловке в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько. «Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», - написал он в своем Telegram-канале. Впоследствии градоначальник опубликовал фотографию поврежденного здания и заявил, что данные о пожаре не подтвердились. «На фото - последствия прямого попадание вражеского снаряда в кровлю детского сада № 86 по ул. Бориса Макухи, 45 в горловском поселке Румянцево. К счастью, возгорание не подтвердилось», - добавил Приходько. © Telegram, Prikhodko1970 По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили сегодня по поселку Шахты им. Румянцева в Горловке восемь снарядов калибром 152 мм. Горловка регулярно подвергается украинской агрессии, в результате которой страдает местная инфраструктура, местные жители лишаются домов, получают ранения, погибают. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика