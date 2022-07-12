В Горловке показали последствия удара ВСУ по детскому саду
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили сегодня по поселку Шахты им. Румянцева в Горловке восемь снарядов калибром 152 мм.
© Фото: Telegram, Prikhodko1970
Украинские националисты нанесли удар по детскому саду в Горловке в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько.
«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», - написал он в своем Telegram-канале.
Впоследствии градоначальник опубликовал фотографию поврежденного здания и заявил, что данные о пожаре не подтвердились.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика