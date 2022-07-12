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В Горловке показали последствия удара ВСУ по детскому саду

Анна Назайкина
13:19 12.07.2022
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили сегодня по поселку Шахты им. Румянцева в Горловке восемь снарядов калибром 152 мм.
В Горловке показали последствия удара ВСУ по детскому саду
© Фото: Telegram, Prikhodko1970
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Украинские националисты нанесли удар по детскому саду в Горловке в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько.

«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», - написал он в своем Telegram-канале.

Впоследствии градоначальник опубликовал фотографию поврежденного здания и заявил, что данные о пожаре не подтвердились.

© Telegram, Prikhodko1970

«На фото - последствия прямого попадание вражеского снаряда в кровлю детского сада № 86 по ул. Бориса Макухи, 45 в горловском поселке Румянцево. К счастью, возгорание не подтвердилось», - добавил Приходько.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили сегодня по поселку Шахты им. Румянцева в Горловке восемь снарядов калибром 152 мм.

Горловка регулярно подвергается украинской агрессии, в результате которой страдает местная инфраструктура, местные жители лишаются домов, получают ранения, погибают.

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