Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо Чубайса

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Председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга избрали сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо ранее занимавшего пост Анатолия Чубайса. Об этом со ссылкой на ассоциацию сообщает ТАСС.

«Новым сопредседателем АРВЭ единогласно избран председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг», - цитирует агентство собеседника в АРВЭ.

Уточняется, что собрание членов ассоциации согласилось с добровольной отставкой Чубайса с поста сопредседателя. В то же время он продолжает оставаться членом президиума АРВЭ.

В марте 2022 года Чубайс по собственному желанию покинул должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и уехал из России. В мае политика заметили в Израиле, официально он прибыл в страну для обсуждения вопросов сотрудничества с рядом университетов.