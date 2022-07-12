В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо Чубайса

Анна Касаткина
17:23 12.07.2022
Собрание членов ассоциации согласилось с добровольной отставкой Чубайса с поста сопредседателя.
Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо Чубайса
© Фото: АГН Москва, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга избрали сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо ранее занимавшего пост Анатолия Чубайса. Об этом со ссылкой на ассоциацию сообщает ТАСС.

«Новым сопредседателем АРВЭ единогласно избран председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг», - цитирует агентство собеседника в АРВЭ.

Уточняется, что собрание членов ассоциации согласилось с добровольной отставкой Чубайса с поста сопредседателя. В то же время он продолжает оставаться членом президиума АРВЭ.

В марте 2022 года Чубайс по собственному желанию покинул должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и уехал из России. В мае политика заметили в Израиле, официально он прибыл в страну для обсуждения вопросов сотрудничества с рядом университетов.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:50 В стране и мире
Назначение Мантурова на пост вице-премьера обсудят на внеочередном заседании Госдумы
17:33 В стране и мире
Видео
Выживший после украинского обстрела житель Новой Каховки описал момент удара артиллерии
17:23 В стране и мире
Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо Чубайса
17:09 В стране и мире
Видео
Торжества по случаю открытия посольства ДНР в РФ отменили
16:42 В стране и мире
Военные США заявили о ликвидации лидера «Исламского государства»* в Сирии
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.