Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года

Совет министров экономики и финансов ЕС окончательно одобрил присоединение страны к зоне евро.

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Хорватия присоединится к зоне евро с 1 января 2023 года. Такое решение принял Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза во вторник, 12 июля.

«Совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года», - говорится в распространенном ЕС коммюнике.

Согласно одному из актов, обменный курс хорватской куны составит 7,53450 за один евро, уточняет «Интерфакс».

Хорватия станет двадцатым государством в зоне евро.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предсказал отказ стран ЕС от евро из кризиса. По его словам, ослабление евро может подтолкнуть страны к возврату к национальным валютам.