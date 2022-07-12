Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года
Совет министров экономики и финансов ЕС окончательно одобрил присоединение страны к зоне евро.
© Фото: Miso Lisanin, Xinhua, globallookpress
Хорватия присоединится к зоне евро с 1 января 2023 года. Такое решение принял Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза во вторник, 12 июля.
«Совет принял три последних подзаконных акта, которые
необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года», - говорится в распространенном ЕС коммюнике.
Согласно одному из актов, обменный курс хорватской куны составит 7,53450 за один евро, уточняет «Интерфакс».
Хорватия станет двадцатым государством в зоне евро.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предсказал отказ стран ЕС от евро из кризиса. По его словам, ослабление евро может подтолкнуть страны к возврату к национальным валютам.