В Париже микроавтобус въехал в витрину магазина одежды

Госпитализированы семь человек, из них двое - в крайне тяжелом состоянии.

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Микроавтобус въехал в магазин одежды в Париже, двоих человек доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Всего в результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел около 13.00 (14.00 мск) на улице Вожирар в 15-м округе. Вероятной причиной аварии стала потеря контроля водителем над автомобилем.