Военные США ликвидировали лидера ИГ* в Сирии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
* ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории России
|
Военные США ликвидировали лидера ИГ* в Сирии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
* ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории России
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