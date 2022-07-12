Минфин РФ поддержал идею продажи сжиженного газа за рубли
Министерство финансов Российской Федерации поддерживает идею продавать сжиженный природный газ за рубли. Сейчас в национальной валюте оплачивают поставки топлива по трубопроводу так называемые недружественные страны.
«Мы за перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту. В нынешних условиях это справедливо», — сказал министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
Отметим, сейчас в России действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Крупнейшими покупателями сжиженного газа являются корейская компания Kogas, японская Jera, французская Total Energies, китайская CNPC и испанская Naturgy Energy Group. В прошлом году Россия экспортировала 29,6 миллиона тонн СПГ, заняв четвертое место после Австралии, Катара и США.
Эксперты отмечают, что перевод в рубли оплаты российского экспорта СПГ не станет большим потрясением для рынка. Сейчас на него большой спрос, так как наблюдается дефицит такого топлива.
Напомним, недавно в Токио заявили, что не собираются выходить из проекта «Сахалин-2» даже при условии, что будет выдвинуто соответствующее требование. Об этом сказал глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.