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Минфин РФ поддержал идею продажи сжиженного газа за рубли

Сергей Лебедев
02:07 12.07.2022
По мнению Антона Силуанова, это справедливо в нынешних условиях.
Минфин РФ поддержал идею продажи сжиженного газа за рубли
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Министерство финансов Российской Федерации поддерживает идею продавать сжиженный природный газ за рубли. Сейчас в национальной валюте оплачивают поставки топлива по трубопроводу так называемые недружественные страны. 

«Мы за перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту. В нынешних условиях это справедливо», — сказал министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Отметим, сейчас в России действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Крупнейшими покупателями сжиженного газа являются корейская компания Kogas, японская Jera, французская Total Energies, китайская CNPC и испанская Naturgy Energy Group. В прошлом году Россия экспортировала 29,6 миллиона тонн СПГ, заняв четвертое место после Австралии, Катара и США.

Эксперты отмечают, что перевод в рубли оплаты российского экспорта СПГ не станет большим потрясением для рынка. Сейчас на него большой спрос, так как наблюдается дефицит такого топлива.

Напомним, недавно в Токио заявили, что не собираются выходить из проекта «Сахалин-2» даже при условии, что будет выдвинуто соответствующее требование. Об этом сказал глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

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