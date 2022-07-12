Два человека погибли при обстреле Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS
Противник выпустил шесть ракет, которые повредили остекление жилых домов, школы и детского сада.
© Фото: LIC_LPR, Telegram
Два человека погибли и два получили ранения при обстреле украинскими боевиками Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской РСЗО M142 HIMARS. Об этом говорится в заявлении представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
«Обстрел города Стаханов со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. - Прим. ред.) осуществлен с применением американской РСЗО M142 HIMARS... В результате обстрела погибло два человека и два мирных жителя получили ранения», - сообщили в СЦКК.