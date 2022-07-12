В стране и мире Материалы Следствия Два человека погибли при обстреле Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS Анна Касаткина Противник выпустил шесть ракет, которые повредили остекление жилых домов, школы и детского сада. © Фото: LIC_LPR, Telegram Читайте нас на: Два человека погибли и два получили ранения при обстреле украинскими боевиками Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской РСЗО M142 HIMARS. Об этом говорится в заявлении представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). «Обстрел города Стаханов со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. - Прим. ред.) осуществлен с применением американской РСЗО M142 HIMARS... В результате обстрела погибло два человека и два мирных жителя получили ранения», - сообщили в СЦКК. © ТРК ВС РФ «Звезда» Отмечается, что всего противник выпустил шесть ракет. Ими повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада «Сказка» и Стахановской специализированной школы №10. Стаханов регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, в мае под огнем погибли две беременные женщины, еще 24 человека, включая восьмерых детей, пострадали. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика