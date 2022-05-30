Опубликовано видео с места обстрела ВСУ мирных жителей города Стаханов в ЛНР

В результате обстрела ВСУ погибли две женщины, еще 24 человека, включая 8 детей, получили ранения.

© Видео: ЛуганскИнформЦентр Z - Telegram © Фото: ЛуганскИнформЦентр Z - Telegram

Опубликованы первые кадры с места обстрела ВСУ города Стаханов в Луганской Народной республике (ЛНР). На опубликованных Луганским Информ Центром в Telegram видео видны следы крови на земле и поваленные деревья.

Неподалеку на земле лежат женские очки и пачка сока. Известно, что под огнем ВСУ погибли две беременные женщины. Еще 24 человека, включая 8 детей, получили ранения.

Кроме того, один из снарядов угодил в здание местного хосписа, пробил кровлю и попал внутрь. Сейчас местные жители и представители оперативных служб города разбирают завалы.