В стране и мире Должность Минниханова изменили с президента на главу республики Татарстан Анна Назайкина Татарстан до сегодняшнего дня оставался единственным субъектом России, руководитель которого продолжал именоваться президентом согласно Конституции республики. © Фото: Anton Belitsky, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Должность Рустама Минниханова в составе Государственного Совета РФ изменили с «президента» на «главу республики Татарстан». Распоряжение президента Российской Федерации было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Позицию Минниханов Р.Н. - президент республики Татарстан...заменить позицией следующего содержания...глава республики Татарстан», - указано в тексте документа. Татарстан до сегодняшнего дня оставался единственным субъектом России, руководитель которого продолжал именоваться президентом. Напомним, что декабре прошлого года глава государства Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документом, в частности, утверждается запрет для руководителей регионов называться президентами. Закон вступил в силу 1 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика