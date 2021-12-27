Глава Татарстана Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в минувший вторник, 21 декабря, подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России . В документе, в частности, закреплен запрет для руководителей регионов именоваться президентами.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди», - сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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