Глава Татарстана Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти
Закон, в частности, запрещает руководителям субъектов именоваться президентами.
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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика, будучи законопослушным субъектом Российской Федерации, будет исполнять закон о региональной власти.
«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди», - сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин в минувший вторник, 21 декабря, подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. В документе, в частности, закреплен запрет для руководителей регионов именоваться президентами.