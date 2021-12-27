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Глава Татарстана Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти

Анна Назайкина
14:25 27.12.2021
Закон, в частности, запрещает руководителям субъектов именоваться президентами.
Глава Татарстана Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти
© Фото: МИД РФ
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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика, будучи законопослушным субъектом Российской Федерации, будет исполнять закон о региональной власти.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди», - сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в минувший вторник, 21 декабря, подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. В документе, в частности, закреплен запрет для руководителей регионов именоваться президентами.

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