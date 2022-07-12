Lego расторг контракт с официальным дистрибьютором своих конструкторов в России

Накануне Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, в список которых вошла и продукция Lego.

© Фото: Qian Jun, Xinhua, Globallookpress

Датский производитель игрушек Lego объявил о расторжении контракта с российским дистрибьютором своих конструкторов - компанией «Мир кубиков». Об этом РИА Новости сообщили в Inventive Retail Group, управляющей целым рядом розничных сетей.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», - говорится в сообщении.

Накануне Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Список дополнили продукцией брендов Siemens, BMW и Lego. В начале марта производитель игрушек заявил о приостановке поставок своей продукции на рынок РФ в свете антироссийских санкций.

Многие западные компании сократили или вовсе свернули свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели спецоперации - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.