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Lego расторг контракт с официальным дистрибьютором своих конструкторов в России

Ян Брацкий
13:54 12.07.2022
Накануне Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, в список которых вошла и продукция Lego.
Lego расторг контракт с официальным дистрибьютором своих конструкторов в России
© Фото: Qian Jun, Xinhua, Globallookpress
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Датский производитель игрушек Lego объявил о расторжении контракта с российским дистрибьютором своих конструкторов - компанией «Мир кубиков». Об этом РИА Новости сообщили в Inventive Retail Group, управляющей целым рядом розничных сетей.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», - говорится в сообщении.

Накануне Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Список дополнили продукцией брендов Siemens, BMW и Lego. В начале марта производитель игрушек заявил о приостановке поставок своей продукции на рынок РФ в свете антироссийских санкций.

Многие западные компании сократили или вовсе свернули свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели спецоперации - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

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