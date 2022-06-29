Крупный пожар на Каширском шоссе сняли с максимально близкого расстояния

В СМИ появилась информация, что причиной пожара, предварительно, мог стать поджог.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры тушения пожара на юге Москвы, снятые с максимально близкого расстояния. На данный момент площадь возгорания составляет 2000 кв.м., пожару присвоен второй ранг.

ЧП произошло сегодня утром по адресу Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3. По данным экстренных служб, горит два металлических ангара. Источник РИА Новости рассказал, что причиной пожара, предварительно, мог стать поджог.

Данные о пострадавших пока не поступали. Для борьбы с огнем был задействован вертолет Ка-32, угрозы жилым домам в настоящий момент нет.