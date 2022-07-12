Украина получит от ЕС один миллиард евро кредита

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Власти Евросоюза утвердили решение о выделении официальному Киеву кредита в сумме одного миллиарда евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи. Соответствующее решение принял Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам.

«Министры только что одобрили кредит в 1 млрд евро для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», - приводит ТАСС заявление первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Одобренный займ стал первым траншем в рамках экстренной программы макрофинансового кредитования Украины. Всего программой предусмотрено выделение девяти миллиардов евро под гарантии Брюсселя до конца этого года.

О том, что Евросоюз согласовал статус кандидатов в объединение для Украины и Молдавии, стало известно 23 июня. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель во время проходившего в Брюсселе саммита ЕС.