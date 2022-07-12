Семь человек пропали без вести и шесть детей извлекли из-под завалов в Новой Каховке после удара Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту в Херсонской области в ночь на 12 июля.

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Число жертв удара ВСУ по населенному пункту Новая Каховка увеличивается. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев. С его слов, семь человек пропали без вести после удара.

«Мы знаем, что семь человек пропало без вести. Они, вернее всего, находятся под завалами. Пока мы не разберем их, не получим точную информацию. Я думаю, что число жертв увеличится, потому что масштабы разрушений просто грандиозные», - сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Между тем уже шестеро детей извлечены из-под завалов на дачах в Новой Каховке. Поисково-спасательные работы не останавливаются.

«Извлекаем из-под завалов людей. Только что шесть детей было на дачах извлечено», - добавил Леонтьев.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту в ночь на 12 июля. В результате повреждения получили жилые дома, больница и другие объекты гражданской инфраструктуры. Вспыхнули склады с хранящейся в них селитрой. Десятки людей были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести. К этой минуте известно о семи погибших.