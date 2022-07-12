В Кремле ответили на вопрос о мерах из-за первого случая оспы обезьян в РФ

Сегодня Роспотребнадзор сообщил о первом случае заболевания вирусом оспы обезьян в стране. Утверждалось, что инфекционное заболевание нашли у мужчины, который недавно вернулся из Европы.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных дополнительных мерах из-за первого случая оспы обезьян в РФ.

«Мы уже сообщали, что в Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемических мер. У нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе, с учетом специфики работы... Эти меры пока продолжаются», - сказал он.

Отвечая на вопрос о новых противоэпидемических мерах в масштабах страны, представитель Кремля заявил, что сейчас таких данных нет.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил о первом случае заболевания вирусом оспы обезьян в стране. Утверждалось, что инфекционное заболевание нашли у мужчины, который недавно вернулся из Европы.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» оценил вероятность эпидемии оспы обезьян в России.