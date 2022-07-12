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Вирусолог оценил вероятность эпидемии оспы обезьян в России

Ян Брацкий
10:59 12.07.2022
По мнению доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, никаких особых мер в связи с выявленным заболеванием предпринимать не нужно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Выявленный в России первый случай оспы обезьян не приведет к масштабной пандемии, как в случае с коронавирусной инфекцией. В этом «Звезду» заверил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Никакой пандемии не будет. В наши времена оспа пандемий не дает. Раньше были отдельные вспышки на несколько тысяч человек. Никакой опасности для России нет, никаких особых мер предпринимать не нужно», - заверил Альтштейн.

Сейчас с инфицированным работают медики-вирусологи. Они выявляют контактных лиц для наблюдения за состоянием их здоровья и госпитализации в случае необходимости.

«До сих пор нет сообщений о смертях в Европе, США и Австралии от этого вируса. Лечения нет, оно симптоматическое. Но даже без лечения оспа не представляет опасности для жизни. Когда вирус переходит от животных к человеку, он опасен, тогда могут быть летальные случаи. Вторая передача уже менее опасна, а дальше вирус слабеет и уже никуда не годится», - заверил вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае заболевания вирусом оспы обезьян в России. По данным ведомства, вирус обнаружили у мужчины, недавно вернувшегося из поездки в Европу. Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет, добавили медики.

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