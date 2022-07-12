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Директор шахты в Кузбассе раскрыл подробности спасения горняка из-под завалов

Анна Назайкина
11:56 12.07.2022
В период работы спасатели делали остановки, «минутки тишины», чтобы проверить, есть ли какие-то звуки, однако была полнейшая тишина до сегодняшней ночи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе Александр Лукиных раскрыл подробности спасения горняка, который провел шесть дней под завалами и чудом выжил.

«Аварийный участок был обозначен. Приборами по обнаружению людей были установлены примерные координаты, и вручную мы занимались разбором завала. Работники ВГСЧ в стесненном пространстве пробивали вперед тоннель, по которому двигались», - сказал он.

В период работы спасатели делали остановки, «минутки  тишины», чтобы проверить, есть ли какие-то звуки, однако была полнейшая тишина до сегодняшней ночи.

«Видимо, мы подошли к какой-то критической точке, когда освободились трубы, через которые переговоры вели с ним. Услышали какой-то звук, стук, потом еще раз прислушались, звуки повторились. Они нашли проемную трубу, покричали в нее. Оттуда услышали ответный звук», - продолжил Лукиных.

Горняк назвал спасателям свое имя и спросил, какое сегодня число. Посовещались с оперштабом, спасатели решили пролезть к шахтеру.

«Спасатели - просто герои. Рискуя собственной жизнью, пролезли к нему. Оказали медпомощь и выдвигали обратно», - добавил директор шахты.

Пятого июля на участке шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная выработка. Предположительно, причиной случившегося стал подземный толчок. В настоящее время поисково-спасательная операция на шахте завершена. Горные работы приостановлены на три месяца.

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