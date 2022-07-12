Армия Армия Армия

Российский военный хирург рассказал, как провел три тысячи операций на Украине

Сергей Лебедев
05:10 12.07.2022
Николай Григорьев награжден уже двумя государственными наградами.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы хирургического отделения полевого госпиталя группировки войск Центрального военного округа, которое возглавляет полковник медицинской службы Николай Григорьев. Медицинские учреждения, выполняющие задачи спецоперации, оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием для проведения электрокардиографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, а также лабораторных анализов.

Николай Григорьев награжден уже двумя государственными наградами: орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ходе спецоперации хирурги под руководством Николая Григорьева провели более 3 тысяч операций, из которых более 600 относятся к категории сложные. В том числе помощь оказывалась не только военным, но и мирному населении, а также пленным ВСУ.

«У меня была ранее командировка в Сирию. Благодаря этому я приобрел опыт, который действительно потребовался в этой командировке. Наша работа не позволяет расслабиться. Наши доктора, наши медсестры готовы оказать необходимую помощь», - заявил говорит Николай Григорьев.

Руководитель госпиталя отмечает, что его подчиненный олицетворение современного военного хирурга, который в самых непростых ситуациях ориентируется в сложной обстановке и принимает правильные решения. По его словам, Николай Григорьев принимает всегда активное участие во всех операциях и  в консилиумах по тяжелым больным.

«Мы с Николаем Николаевичем с первых дней спецоперации, я могу сказать, что он всегда брался за самые сложные операции. У него с блеском получалось, ребята выживали, включая мирных жителей, детей нам привозили. Все вернулись домой, всех спасли», - подчеркнул начальник отделения анестезиологии и реаниматологии Олег.

Напомним, ранее «Звезда» показывала, как врачи ЦВО спасают жизни раненых бойцов ВСУ и мирных граждан. Всем украинским военным оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся сложные операции, а больные обеспечиваются медикаментами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:10 Армия
Видео
Российский военный хирург рассказал, как провел три тысячи операций на Украине
05:04 В стране и мире
Пропавший шесть дней назад в шахте «Распадская-Коксовая» горняк найден живым
03:56 В стране и мире
Вирусолог оценил перспективу роста заболеваемости COVID-19 в России
03:15 В стране и мире
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
03:03 В стране и мире
В ООН прокомментировали удары ВСУ по Новой Каховке
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.