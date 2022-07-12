Российский военный хирург рассказал, как провел три тысячи операций на Украине

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы хирургического отделения полевого госпиталя группировки войск Центрального военного округа, которое возглавляет полковник медицинской службы Николай Григорьев. Медицинские учреждения, выполняющие задачи спецоперации, оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием для проведения электрокардиографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, а также лабораторных анализов.

Николай Григорьев награжден уже двумя государственными наградами: орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ходе спецоперации хирурги под руководством Николая Григорьева провели более 3 тысяч операций, из которых более 600 относятся к категории сложные. В том числе помощь оказывалась не только военным, но и мирному населении, а также пленным ВСУ.

«У меня была ранее командировка в Сирию. Благодаря этому я приобрел опыт, который действительно потребовался в этой командировке. Наша работа не позволяет расслабиться. Наши доктора, наши медсестры готовы оказать необходимую помощь», - заявил говорит Николай Григорьев.

Руководитель госпиталя отмечает, что его подчиненный олицетворение современного военного хирурга, который в самых непростых ситуациях ориентируется в сложной обстановке и принимает правильные решения. По его словам, Николай Григорьев принимает всегда активное участие во всех операциях и в консилиумах по тяжелым больным.

«Мы с Николаем Николаевичем с первых дней спецоперации, я могу сказать, что он всегда брался за самые сложные операции. У него с блеском получалось, ребята выживали, включая мирных жителей, детей нам привозили. Все вернулись домой, всех спасли», - подчеркнул начальник отделения анестезиологии и реаниматологии Олег.

Напомним, ранее «Звезда» показывала, как врачи ЦВО спасают жизни раненых бойцов ВСУ и мирных граждан. Всем украинским военным оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся сложные операции, а больные обеспечиваются медикаментами.