Всех без исключений: как врачи ЦВО спасают жизни раненых бойцов ВСУ и мирных граждан

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Два пулевых ранения - в руку и в ногу. В составе разведгруппы он шел на поиск российской понтонной переправы, но попал в засаду. Перестрелка длилась пару минут. Двое, те кто шли впереди - погибли, остальные бросились назад врассыпную, оставив раненого сослуживца истекать кровью. Артура подобрали российские военнослужащие, оказали первую помощь. Контрактник ВСУ, десантник утверждает, что это был его всего лишь второй бой в жизни.

«Отбивали атаку и даже видно не было. Просто издалека перестреливались и все. И арта все время крыла, что ваша, что наша. А так, ближний бой вчера был первый», - признался военнослужащий ВСУ Артур.

Дома в Черновцах его ждут родители и сестра. Украинский военнослужащий уверяет - российских пленных не пытал и не унижал, вообще не видел их ни разу. Сейчас правдивость его слов проверяют компетентные органы. Когда только получил ранения, ждал помощи, был уверен, что русские отнесутся по-человечески, откровенничает солдат ВСУ Артур. Ожидания оправдались.

«Врачи нормально, у ваших военнослужащих тоже было нормальное отношение», - заверил Артур.

Раненым украинским военнослужащим, а их немало, оказывается вся необходимая помощь. Медикаментов достаточно, оборудование на уровне, врачи справляются. Если случай тяжелый, нужна сложная операция, то по решению консилиума, могут перевести дальше - в тыл.

Пока у Артура идет перевязка, общаемся с его соседом по палате. Анатолий - 55 лет. Мобилизован месяц назад. Правая рука перебита осколками в нескольких местах, сломаны ребра. Говорит - вместе с полусотней резервистов копал окопы для основных сил ВСУ. Под артобстрелом, причем с обоих сторон. Жив, судя по всему, остался один. Сейчас рассказывает о боевом духе в рядах мобилизованных.

«Никто не хочет воевать, но приходится. А куда денешься? Пнут, иди работай. Куда работай, зачем, кому оно нужно это все?», - спросил военнослужащий ВСУ Анатолий.

Анатолий называет себя и погибших однополчан «пушечным мясом». Говорит - откосить не вышло. То, что ему уже за пятьдесят никого не интересовало. Оружие выдали, но не стрелял он из него ни разу. Только копал траншеи. Правда это или легенда также выясняют силовики. Пока же мобилизованный срочник ВСУ благодарит российских военных медиков.

«Врачи хорошие. Приходят, делают перевязки. Уколы если надо. Нормально. Врачи все хорошие, люди хорошие», - отметил боец ВСУ.

В госпитале много и пострадавшего мирного населения. Подавляющее большинство - с осколочными ранениями от кассетных боеприпасов. ВСУ не жалеет «Точек-У» для мирных сел и хуторов.

Мощностей в этом госпитале, а здесь до передовой всего 40 километров, достаточно, утверждают медики. Здесь даже развернуты дополнительные палаты интенсивной терапии. В случае чего врачи готовы принять и пострадавших мирных жителей, и раненых бойцов ВСУ. Лечить военнослужащих украинской армии, как обычных пациентов не хуже и не лучше, а как положено - тяжело, но нужно, уверены военные медики. Даже после всех увиденных свидетельств издевательства украинских бойцов над нашими ребятами, опускаться до их уровня мы не имеем права, говорят врачи.