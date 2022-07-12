Дым и завалы: кадры из Новой Каховки после обстрела ВСУ

По уточненной информации, жертвами украинского удара стали пятеро мирных жителей, еще семь человек пропали без вести, счет пострадавших идет на десятки.

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Обломки бетона, грязь и разруха. Так сейчас выглядят улицы населенного пункта Новая Каховка в Херсонской области. В ночь на 12 июля вооруженные силы Украины открыли по городу интенсивный огонь.

В результате повреждения получили жилые дома, больница и другие объекты гражданской инфраструктуры. Вспыхнули склады с хранящейся в них селитрой.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации (ВТА) района Владимир Леонтьев, первые пострадавшие начали поступать в больницы до того, как стихли обстрелы. Несмотря на опасность, медики принимали людей и оказывали им помощь.

По уточненной информации, пятеро мирных жителей погибли, еще семеро пропали без вести. Количество раненых постоянно растет. Сейчас за помощью медиков обратились 80 человек. Разбор завалов и поиск выживших и пострадавших продолжается. Ранее глава районной ВГА сообщил о шестерых детях, которых удалось найти под обломками дачных домов живыми.