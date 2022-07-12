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«Аллигаторы» в небе: кадры уничтожения целей Ка-52 в ходе спецоперации

Анатолий Бородкин
Максим Крюков
05:00 12.07.2022
На боевую задачу экипажи выходят смешанной группой. Пара Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 страхуют экипажи «Аллигаторов», а Ми-35, в свою очередь, прикрывает «восьмерку» и «пятьдесят вторые».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» о поставленных командованием задачах говорить, особенно с журналистами, не любит. Говорят, что это плохая примета. Хотя, судя по статистике попаданий - у летчиков больше 90% поражения целей - эта примета несколько избыточная.

На боевую задачу экипажи выходят смешанной группой. Пара Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 страхуют экипажи «Аллигаторов», а Ми-35, в свою очередь, прикрывает «восьмерку» и «пятьдесят вторые». Машины идут на сверхмалой высоте, кажется, чуть выше колосящейся в полях пшеницы. Затем резкий рывок вверх.

Залп сразу из двух блоков с неуправляемыми ракетами. Сорок снарядов уходят в указанный разведкой район, где замечено несколько десятков бойцов ВСУ, которые грузятся на бронетранспортеры и грузовики. Украинские военные, очевидно, поняли - место их дислокации рассекречено, необходимо менять позицию.

Экипажи «Аллигаторов» делают резкий, почти 90-градусный крен влево, снижают высоту до предельно допустимой. В этот момент кажется, что у автоматики ударного вертолета от таких кульбитов сдают нервы.

Летчики выполняют такие виражи ежедневно. Поэтому уверенно доводят своих «Аллигаторов» до первого естественного укрытия - русла реки. Далее нужно выйти из опасного района, затем вернуться на базу - пополнять запас горючего, боеприпасов, получать новое задание.

После вылета разговаривать с журналистами, если они есть поблизости, не просто можно - нужно, шутит командир экипажа Константин. Тоже некая примета. Он поясняет, что боезапас отработали не весь. Уже на взлете поступили новые данные с передовой. Пара украинских танков спешно покинула свои позиции - ушли к себе в тыл. Поэтому неуправляемые ракеты «Вихрь», как раз предназначенные для тяжелой техники и особо укрепленных районов, остались невостребованными. Это ненадолго, уверяет молодой офицер. И рассказывает о преимуществах боеприпаса.

«Самый главный плюс этой ракеты - ее дальность пуска. То есть позволяет нам пускать ракету не входя в зону поражения ПВО противника», - сказал Константин.

Для него участие в спецоперации - первый боевой опыт. Но летчик уже успел «набить руку». Еще бы - более 150 вылетов. Сколько целей за это время поражено и уничтожено - даже примерную цифру назвать не может. Никогда даже не задумывался вести подсчет. Главное - техника не подводит. И работать можно много и результативно.

«Вертолет позволяет достаточно большие углы крена и тангажа ему задавать. Чем больше крен, чем больше тангаж - тем быстрее мы уходим из зоны видимости, зоны поражения, чего угодно. Плюс скорость - 300 километров в час может летать», - рассказал военнослужащий.

Командир экипажа «пятьдесят второго» Константин и его штурман представлены к государственным наградам. Но главное поощрение для них - делятся молодые летчики - уважение и доверие старших товарищей. Когда поступают самые опасные задачи, ассы за плечами которых Вторая чеченская кампания, многочисленные командировки в Сирию, поручаются за окрепшую молодежь. Говорят, что эти молодые бойцы точно справятся.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника украинских войск.

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