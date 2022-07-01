Одной ногой в ЕС: что может помешать Украине вступить в Евросоюз

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Сегодня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде Украины по видеосвязи. Она выдвинула требования, которые необходимы для ускорения вступления в ЕС. Также в зале пленарных заседаний установили флаг Евросоюза. Все проходило под бурные аплодисменты. Депутаты даже заявили, что страна уже одной ногой в ЕС. Но их пыл немного остудила глава Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйн. Она заявила, что необходимо принять закон о СМИ, снизить влияние олигархов и назначить высших чиновников по борьбе с коррупцией.

«У Украины сейчас очень четкая европейская перспектива. Страна является кандидатом на вступление в ЕС, что еще пять месяцев назад казалось почти невообразимым. Сегодня я выступаю с очень простым посланием: впереди долгий путь, но Европа будет на вашей стороне на каждом шагу, сколько потребуется», - сказала председатель ЕК.

Несмотря на декларируемую европейскими политиками тотальную поддержку, представители Киева зачастую вынуждены отвечать на крайне неудобные для них вопросы. Так, например, недавно резонанс вызвали слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Бандера - «борец за свободу» и не убивал массово евреев и поляков. При этом, по его словам, утверждение, что именно Бандера ответственен за массовые казни поляков и евреев - это «нарратив, который проталкивают русские».

Высказывания украинского посла не остались не замеченными Варшавой. Объясняться перед министром иностранных дел Польши пришлось главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Он пояснил, что мнение, которое выразил Андрей Мельник, является его собственным и не отражает позицию внешнеполитического ведомства.

Депутата Европарламента от Польши Витольда Вищиковского возмутило, что подобные высказывания вообще возможны после помощи с вооружением и беженцами. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Странная благодарность за усилия Польши помочь стать кандидатом в ЕС, приеме миллионов беженцев и передаче большого количество оружия. Текущий конфликт не должен быть поводом для спорных высказываний», - высказалась парламентарий.

Но Андрей Мельник не остановился. Уже на следующий день он прокомментировал статью немецкого издания о необходимости прекращения поставок оружия Украине.

«Что за сборище псевдоинтеллектуальных неудачников. Все вы, Варвики, Вады, Клюги, Прехты, Йогешвары, Зехи и Ко, должны наконец пойти к черту со своими пораженческими «советами». До свидания», - написал он в Twitter.

Напомним, ранее Андрей Мельник высмеивал скорость, с которой Германия поставляет на Украину оружие. А канцлера ФРГ назвал обиженной ливерной колбасой. Олаф Шольц даже отказался ехать в Киев после того, как в визите отказали президенту Германии. Это вызвало возмущение немцев. Отреагировали жители страны и на слова о Бандере. В сети появилась петиция с требованием выдворить из Германии посла Украины. Там посчитали, что он зашел слишком далеко.