Провокация или неосмотрительность: чем для Шольца может обернуться скандал с «наркотиками для изнасилования»

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В Германии разгорается скандал, который может сильно ухудшить положение канцлера Олафа Шольца. После закрытой вечеринки Социал-демократической партии, на которой был политик, не менее восьми девушек проснулись утром с потерей памяти. Предполагают, что им могли подсыпать наркотики.

Традиционная вечеринка депутатской группы немецких социал-демократов начиналась с улыбками и без галстуков. Респектабельно одетые политики во главе с канцлером Олафом Шольцом позируют для фото. Уже после - выступление канцлера перед сторонниками партии и неформальный, закрытый для журналистов, фуршет на тысячу персон. Как раз после закусок и напитков одной из участниц форума стало плохо. Двадцатиоднолетняя сторонница социал-демократов рассказала немецкой газете Der Tagesspiegel, что вечером почувствовала себя очень странно - у нее сильно кружилась голова. На следующее утро она уже не могла вспомнить, что с ней происходило накануне. Оказалось, что не она одна обратилась в больницу после той вечеринки, недомогание ощутили еще несколько девушек. Берлинская полиция начала расследование.

Сейчас известно о восьми пострадавших, один случай подтвержден тестом и один тест не подтвердился. Немецкая пресса пишет, что речь может идти об использовании так называемого «наркотика для изнасилования» - вещества, которое парализует волю к сопротивлению и отбивает память жертвы. Такие наркотики могут добавляться в напитки или пищу.

«Я могу подтвердить, что нам поступило заявление, оно касается нанесения вреда здоровью. Был взят образец крови для создания токсикологического заключения. Расследование продолжается. Судя по всему, есть и другие пострадавшие, но на данный момент точное число неизвестно», - заявил главный представитель полиции Берлина Тило Каблиц.

Разгорающийся скандал с сексуальным контекстом может стоить карьеры канцлеру. Сейчас представители социал-демократической партии, которую возглавлял Шольц, делают все, чтобы не обострять ситуацию.

«Мы все потрясены этим невероятным событием и сделаем все, что в наших силах, чтобы прояснить ситуацию. Рекомендую всем, кто пострадал, сообщить об этом. И, конечно же, пострадавшие могут в любое время связаться с руководством фракции», - сказала 1-й парламентский секретарь парламентской группы СДПГ Катя Маст.

В партии решительно настроены на проведении расследования, Один из руководителей социал-демократов, Ларс Клинг-Байль, заявил телеканалу Welt, что они будет содействовать следствию для обнаружения всех виновных.

«Шокирует и злит, что это произошло. Теперь нужно выяснить, что конкретно произошло и кто к этому причастен. И мы так же должны позаботиться о пострадавших. Руководство фракции и организаторы вечеринки в настоящее время сотрудничают с органами безопасности. Мы анализируем всю доступную информацию, и надеюсь, что преступник или преступники будут арестованы и привлечены к ответственности», - добавил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Инцидент бросает тень на всю крупнейшую партию ФРГ. Эксперты не исключают, что скандал может иметь далеко идущие последствия для политической элиты Германии.

«Здесь это можно расценивать либо как провокацию, либо как крайнюю неосмотрительность господина Шольца, что маловероятно, потому что Шольц очень опытный политик и очень аккуратный политик. На мой взгляд здесь больше похоже на провокацию. Но какая цель? Раскол правящей коалиции? Импичмент Шольцу или его добровольная отставка? Это, конечно, может иметь весьма серьезные последствия, потому что немецкое общество расколото, народные партии теряют популярность на фоне экономической ситуации, усталости от пандемии», - предположил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Не исключено также, что инцидент с наркотиками могли подстроить политические противники Шольца. Тем более что в Германии инциденты с участием политиков без последствий не проходят. Так, в конце 90-х канцлер Гельмут Коль был вынужден уйти в отставку после истории с черной партийной кассой, а уровень поддержки возможного приемника Меркель на посту канцлера Армина Лашета снизился на фоне критики за смех во время пресс-конференции, посвященной жертвам наводнения в Германии.