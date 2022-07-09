Tagesspiegel: женщинам подмешали «наркотик изнасилования» на мероприятии с участием Шольца

Как отметило местное издание, на утро после мероприятия было выявлено пять пострадавших.

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По данным СМИ, во время мероприятия с участием канцлера Германии Олафа Шольца некоторым женщинам подмешали так называемый «наркотик изнасилования». Уточняется, что инцидент якобы произошел на вечеринке парламентской фракции СДПГ, в которой приняли участие около тысячи человек, так как кроме Шольца, предварительно, на мероприятии были депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.

«Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага», - приводит газета Tagesspiegel попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата членов Социал-демократической партии от лидера фракции СДПГ в бундестаге Матиаса Мартина.

«Наркотиком изнасилования» в газете назвали вещества, которые используются для того, чтобы сделать человека недееспособным, а именно для совершения сексуального насилия. Как написал в письме депутатам Мартин, пишет РИА Новости, на вечеринке «явно» имели место посягательства с применением данного вещества. Издание добавило, что на утро после мероприятия было зафиксировано пять пострадавших.

Ранее Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед немцами за санкции против РФ. Канцлер ФРГ принял участие в записи программы на канале ZDF, в ходе которой в прямом эфире ответил на вопросы граждан страны.