Российские хакеры добыли секретные документы ВСУ

В их руках оказались оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.

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В руках российской хакерской группы RaHDIt и украинской «Берегини» оказались секретные оперативные документы о действиях украинской армии. Кроме того, в их распоряжении есть данные об обстановке на фронте.

«Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», - рассказал РИА Новости участник группы RaHDIt.

Он также отметил, что многие данные удается получать от группы «Берегини». Ей помогают люди, которые остались на службе в Вооруженных силах Украины.

Напомним, на прошлой неделе хакеры RaHDit опубликовали на сайте «Немезида» новые данные о сотрудниках Главного управления разведки Украины. Они содержат информацию о родственниках, проживающих с сотрудниками ГУР, а также о лицах, которым приходили выплаты со счетов управления.

Новая часть данных касается 2,5 тысячи человек. Среди прочей информации, содержится и информация о криминальных характеристиках сотрудников, например, о наркозависимости и судимости.