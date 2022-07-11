Российские хакеры добыли секретные документы ВСУ
В руках российской хакерской группы RaHDIt и украинской «Берегини» оказались секретные оперативные документы о действиях украинской армии. Кроме того, в их распоряжении есть данные об обстановке на фронте.
«Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», - рассказал РИА Новости участник группы RaHDIt.
Он также отметил, что многие данные удается получать от группы «Берегини». Ей помогают люди, которые остались на службе в Вооруженных силах Украины.
Напомним, на прошлой неделе хакеры RaHDit опубликовали на сайте «Немезида» новые данные о сотрудниках Главного управления разведки Украины. Они содержат информацию о родственниках, проживающих с сотрудниками ГУР, а также о лицах, которым приходили выплаты со счетов управления.
Новая часть данных касается 2,5 тысячи человек. Среди прочей информации, содержится и информация о криминальных характеристиках сотрудников, например, о наркозависимости и судимости.