Япония предоставит Украине заем на 300 млн долларов

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Япония окажет Украине очередную финансовую помощь в размере трехсот миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ожидается, что на встрече, которая пройдет на следующей неделе, между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом японская сторона даст разъяснения об этом. Финансовая помощь будет предоставлена в рамках решений, принятых странами «большой семерки», о помощи Украине и соседним с ней государствам.

Сообщается, что общая сумма финансовой помощи Украине со стороны Японии составит шестьсот миллионов долларов.

Ранее газета Global Times заявила, пока Соединенные Штаты и Европа накладывают санкции на Российскую Федерацию, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации. По мнению авторов материала, Токио стремится стать не только важным экономическим игроком, но и существенной политической силой на международном направлении.