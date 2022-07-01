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Сотрудники Госавтоинспекции прекратят использовать ручные радары

Сергей Лебедев
18:01 01.07.2022
Соответствующее решение принял глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Сотрудники Госавтоинспекции прекратят использовать ручные радары
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Сотрудники Госавтоинспекции перестанут использовать ручные мобильные радары для фиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Соответствующее решение принял глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. При этом в ведомстве отметили, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания.

Напомним, на днях в Государственной думе предложили отменить техосмотр и ужесточить штрафы за превышение скорости. Таким образом, авторы инициативы рассчитывают снизить административную нагрузку на автомобилистов.

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