В Госдуме предложили отменить техосмотр и ужесточить штрафы за превышение скорости

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Поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отменяют штрафы за ряд мелких нарушений и ужесточают ответственность водителей за серьезные проступки на дороге. Новые положения также предусматривают санкции за превышение средней скорости движения.

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», - заявил «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков.

Поправки предусматривают отмену штрафа за непройденный технический осмотр. Сейчас за данное нарушение водители караются штрафом в две тысячи рублей.

Среди нарушений, наказание за которые предлагается ужесточить, непристегнутый ремень. Теперь за это будут штрафовать не на одну, а на пять тысяч рублей; повторное превышение скорости на 40-60 километров в час - за это вводится штраф от двух до пяти тысяч рублей или лишение права садиться за руль сроком до полугода.