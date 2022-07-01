В МИД РФ назвали вступление новых стран в НАТО печальнейшим эпизодом «эволюции» безопасности Европы

По словам Александра Грушко, страны Североатлантического блока во время недавнего саммита, который прошел в Мадриде, вернулись к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны.

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Вступление Финляндии и Швеции НАТО является печальнейшим эпизодом «эволюции» европейской безопасности. Такое мнение выразил замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко в ходе дискуссии клуба «Валдай».

«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», - сказал он.

Также он отметил, что восприятие Североатлантическим блоком России как «прямой угрозы» можно подразумевать как серьезную заявку на противостояние с Российской Федерацией «по всем фронтам», используя различного рода инструменты.

Кроме того, Грушко заявил, что страны Североатлантического альянса во время недавнего саммита, который прошел в Мадриде, вернулись к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны.

Ранее стало известно, что 5 июля руководство НАТО подпишет протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Йенс Столтенберг отметил, что окончательное решение пригласить страны в блок приняли еще накануне. Это произошло в ходе саммита, проходящего в Мадриде.