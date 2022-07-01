Обстрелы городов и жизнь в подвалах: что известно о боях в ДНР

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Уже второй день продолжается обстрел Ясиноватой, сегодня - с применением артиллерии. Сейчас над городом поднимается дым. Информация опять о жертвах и разрушениях уточняется. Поступила информация, что нанесен удар по железнодорожному узлу, повреждены пути и возможна детонация боеприпасов.

Напомним, вчера Ясиноватая также подверглась обстрелу и там были ранены четыре человека, в том числе подросток. ВСУ стреляют с позиций в Авдеевке, а по прямой до Ясиноватой это порядка десяти километров.

Также сегодня два десятка ракет из реактивных систем залпового огня «Град» были выпущены по Киевскому району Донецка. Но, по последним данным, с нулевым для украинских артиллеристов результатом. Обошлось без жертв и разрушений. Сейчас поступила информация, что по Киевскому району стреляют из 155-миллиметровых гаубиц иностранного производства.

И чем ближе к линии фронта, тем страшнее. На севере ДНР в направлении Славянска уничтожаются целые населенные пункты. Обстрелы идут каждый день, практически без перерыва, их интенсивность только возрастает. Люди практически не покидают подвалов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов