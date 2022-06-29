Отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца обратился к Путину

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Отец одного их трех приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) иностранных наемников - гражданина Марокко Брагима Саадуна - обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил его поспособствовать помилованию их сына. Родители заявили, что доверяют российскому лидеру и его решениям, а также верят в справедливость правосудия в ДНР, сообщает РИА Новости.

Напомним, 9 июня участвовавшие в боевых действиях с украинской стороны британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Брагим Саадун были приговорены судом ДНР к смертной казни. В течение месяца они могут обжаловать приговор.

Пока только адвокаты Шона Пиннера обратились в суд с просьбой заменить высшую меру наказания на пожизненное заключение. Эйден Эйслин решил подать апелляцию самостоятельно, но пока ожидает помощи от МИД Великобритании.