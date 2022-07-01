Попова приостановила ограничения по COVID-19

За последние четыре месяца в России зафиксировано устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по коронавирусу.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке ограничений, которые были введены в связи с распространением пандемии коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», - следует из заявления.

В пресс-службе ведомства сообщили, что отменяются ранее введенные ограничения, в частности, масочный режим и запрет на деятельность заведений общепита в ночное время суток. Также отмечается, что за последние четыре месяца в России зафиксировано устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова заявила о существующей вероятности, что обновленный коронавирус придет в Россию и на Запад уже этой осенью. Специалист отметила неизбежную мутацию COVID-19. Также она сказала, что в восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует вирус, появится новый штамм. До нас заболевание дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями.