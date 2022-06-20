Специалист рассказала, откуда и когда в РФ появится новый штамм COVID-19

Отмечается, что вне зависимости от наличия прививки и сформированного иммунитета, этой осенью россиянам придется столкнуться с новым штаммом COVID-19.

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Есть вероятность, что обновленный коронавирус придет в Россию и на Запад уже этой осенью. Такими мыслями поделилась врач-биофизик Нелли Соседова.

Специалист отметила неизбежную мутацию коронавируса. Также она указала на страну, в которой может появиться его новый штамм.

«Как правило, подобные РНК-вирусы движутся с востока на запад. Они циркулируют по земному шару в этом направлении, и коронавирус - не исключение. Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм. До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России», - поделилась врач в интервью радио Sputnik.

Биофизик Соседова указала на неизбежность столкновения с новыми штаммами COVID-19, несмотря на значительное число получивших прививку граждан.

«Коронавирус никуда не ушел, но активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем. Мы сможем оценить, когда увидим», - подытожила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус из России не ушел. Однако, по ее словам, случаев заражения коронавирусом в стране с течением времени становится все меньше.