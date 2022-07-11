Груда металла: как выглядит украинский БТР после удара российского «Корнета»

Одна из машин выгорела дотла после прямого попадания из противотанкового комплекса «Корнет». Всего за несколько минут от бронемашины осталась только груда металла.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент телеканала «Звезда» Виктория Косогляденко показала, что стало с украинскими бронетранспортерами, которые были уничтожены российскими военными.

В настоящее время от позиций, которые были под контролем ВСУ, ничего не осталось. Здесь были расставлены и замаскированы бронетранспортеры. А рядом для расчета машины оборудованы укрытия и выкопаны траншеи.

Однако расположенные на этих позициях БТР даже не успели сдвинуться с места. Одна из машин выгорела дотла после прямого попадания из противотанкового комплекса «Корнет». Всего за несколько минут от бронемашины осталась только груда металла.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и БТР-82А морской пехоты по позициям ВСУ в ходе спецоперации по защите народных республик Донбасса. На опубликованных кадрах экипажи боевых машин подавляют вражеские огневые точки и меняют позиции, используя рельеф местности и естественные укрытия.