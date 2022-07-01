Очевидица описала поведение мальчика перед падением с 12-го этажа в Якутске

Перед тем, как ребенок упал, его успели заметить прохожие. Двое мужчин растянули ковер, а третий подбежал и поймал его.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Очевидица Анжела Евсеева поделилась подробностями падения пятилетнего ребенка с двенадцатого этажа в Якутске.

Девочка рассказала, что малыш сначала довольно долго сидел на окне, она пыталась с ним поговорить, но из-за громкого лая собаки ничего не поняла. Ребенок соскользнул с окна, какое-то время провисел на нем, а потом упал.

«Он просто пошел и повис руками за бортик...потом через секунду упал», - поделилась воспоминаниями она.

Перед тем, как мальчик упал, его успели заметить прохожие. Двое мужчин растянули ковер, а третий подбежал и поймал его. Ребенка и спасшего его жителя города доставили в медицинское учреждение.

По информации средств массовой информации, мальчик получил травму грудной клетки и живота, также у него отек головного мозга. Мужчина был доставлен в отделение травматологии, у него состояние средней тяжести.